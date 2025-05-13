شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يرافقه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، إلى مؤسسة ”الخليج 365”، حيث قدَّم الشكر للصحفيين على مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأوضح البلشي أن نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات قد تجاوزت حاجز الـ70%، مرجعًا ذلك إلى وجود عدد كبير من الصحفيين المقيدين بالجمعية العمومية خارج البلاد، معتبرًا هذه المشاركة "رسالة مهمة للغاية". كما أشاد بالمشاركة اللافتة لصحفيي ”الخليج 365” في العملية الانتخابية.

وأكد النقيب أنه سيعمل بجد لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه خلال حملته، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مع السعي لتحقيق "أكبر زيادة ممكنة"، كما كشف عن وعود من وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية للصحفيين، مؤكدًا أنه سيعلن عنها فور صدور قرار التخصيص الرسمي لصالح النقابة.

وفي سياق متصل، أشار البلشي وعبد الحفيظ إلى أن النقابة ستطلق حملة خلال الأيام المقبلة للمطالبة بتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لتنظيم الإعلام، عبر حذف الفقرة التي تشترط الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة للتغطية في الشارع، وبررَا المطلب بأن "كارنيه نقابة الصحفيين يُعد بمثابة تصريحٍ كافٍ"، كما أكدا تواصل النقابة مع النواب الصحفيين لتقديم التعديل المذكور.



استقال خالد البلشى فى الخليج 365



استقبال نقيب الصحفيين خالد البلشى فى الخليج 365



الزميل محمد أبو عوض ونقيب الصحفيين خالد البلشى



الزميل محمد أسماعيل والنقييب خالد البلشى



الزميل مدحت وهبة ومحمد طلعت عبد الحفيظ



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة الصحفية علا الشافعى



الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة علا الشافعى ونقيب الصحفيين خالد البلشى



الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم وخالد البلشى ومحمد طلعت عبد الحفيظ



الكاتبة الصحفية علا الشافعى ونقيب الصحفيين خالد البلشى



خالد البلشى فى زيارة لليوم السابع (2)



خالد البلشى فى زيارة لليوم السابع



خالد البلشى وعلا الشافعى



زيارة خالد البلشى لليوم السابع



محمد السيد عبد الحفيظ