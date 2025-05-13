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نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور

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  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 1/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 2/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 3/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 4/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 5/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 6/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 7/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 8/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 9/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 10/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 11/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 12/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 13/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 14/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 15/16
  • نقيب الصحفيين يزور ”الخليج 365” ويشيد بالمشاركة فى انتخابات النقابة.. صور 16/16

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

الثلاثاء، 13 مايو 2025 08:41 م

زار خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يرافقه محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس النقابة، إلى مؤسسة ”الخليج 365”، حيث قدَّم الشكر للصحفيين على مشاركتهم الفاعلة في العملية الانتخابية.

وأوضح البلشي أن نسبة المشاركة الفعلية في الانتخابات قد تجاوزت حاجز الـ70%، مرجعًا ذلك إلى وجود عدد كبير من الصحفيين المقيدين بالجمعية العمومية خارج البلاد، معتبرًا هذه المشاركة "رسالة مهمة للغاية". كما أشاد بالمشاركة اللافتة لصحفيي ”الخليج 365” في العملية الانتخابية.

وأكد النقيب أنه سيعمل بجد لتنفيذ برنامجه الانتخابي الذي أعلن عنه خلال حملته، مشيرًا إلى أن المفاوضات مستمرة مع وزارة المالية لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، مع السعي لتحقيق "أكبر زيادة ممكنة"، كما كشف عن وعود من وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية للصحفيين، مؤكدًا أنه سيعلن عنها فور صدور قرار التخصيص الرسمي لصالح النقابة. 

وفي سياق متصل، أشار البلشي وعبد الحفيظ إلى أن النقابة ستطلق حملة خلال الأيام المقبلة للمطالبة بتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لتنظيم الإعلام، عبر حذف الفقرة التي تشترط الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة للتغطية في الشارع، وبررَا المطلب بأن "كارنيه نقابة الصحفيين يُعد بمثابة تصريحٍ كافٍ"، كما أكدا تواصل النقابة مع النواب الصحفيين لتقديم التعديل المذكور.

استقال خالد البلشى فى الخليج 365
استقال خالد البلشى فى الخليج 365

 

استقبال نقيب الصحفيين خالد البلشى فى الخليج 365
استقبال نقيب الصحفيين خالد البلشى فى الخليج 365

 

الزميل محمد أبو عوض ونقيب الصحفيين خالد البلشى
الزميل محمد أبو عوض ونقيب الصحفيين خالد البلشى

 

الزميل محمد أسماعيل والنقييب خالد البلشى
الزميل محمد أسماعيل والنقييب خالد البلشى

 

الزميل مدحت وهبة ومحمد طلعت عبد الحفيظ
الزميل مدحت وهبة ومحمد طلعت عبد الحفيظ

 

الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة الصحفية علا الشافعى
الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة الصحفية علا الشافعى

 

الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة علا الشافعى ونقيب الصحفيين خالد البلشى
الكاتب الصحفى أكرم القصاص والكاتبة علا الشافعى ونقيب الصحفيين خالد البلشى

 

الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم وخالد البلشى ومحمد طلعت عبد الحفيظ
الكاتب الصحفى عبد الفتاح عبد المنعم وخالد البلشى ومحمد طلعت عبد الحفيظ

 

الكاتبة الصحفية علا الشافعى ونقيب الصحفيين خالد البلشى
الكاتبة الصحفية علا الشافعى ونقيب الصحفيين خالد البلشى

 

خالد البلشى فى زيارة لليوم السابع (2)
خالد البلشى فى زيارة لليوم السابع (2)

 

خالد البلشى فى زيارة لليوم السابع
خالد البلشى فى زيارة لليوم السابع

 

خالد البلشى وعلا الشافعى
خالد البلشى وعلا الشافعى

 

زيارة خالد البلشى لليوم السابع
زيارة خالد البلشى لليوم السابع

 

محمد السيد عبد الحفيظ
محمد السيد عبد الحفيظ

 

نقيب الصحفيين خالد البلشى ورئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع عبد الفتاح عبد المنعم
نقيب الصحفيين خالد البلشى ورئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع عبد الفتاح عبد المنعم

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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