شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأعلى للإعلام يستقبل رئيس الوطنية للصحافة ومدير الأكاديمية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المهندس عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ودكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب.

وتم خلال اللقاء مناقشة الخطوات الأخيرة فى المشروع المشترك بين المجلس والأكاديمية، والذى يهدف إلى تطوير القدرات المهنية للإعلاميين والصحفيين، كذلك مناقشة تدريب صحفيى المؤسسات القومية على المستوى الدولي.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تزويد العاملين فى المجال الإعلامى بأحدث الأدوات والمعارف، لدعم قدرتهم على مواكبة التحديات والمتغيرات فى المشهد الإعلامي.