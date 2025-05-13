شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان شعلان أمينا لحزب الجبهة الوطنية في الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير أمين عام حزب الجبهة الوطنية اجتماع لجنة اختيار القيادات برئاسة د.عاصم الجزار رئيس الحزب، واختيار د.عثمان السيد شعلان رئيس جامعة الزقازيق السابق أمينا للحزب بمحافظة الشرقية

وأخطر الحزب لجنة شؤون الأحزاب بالاختيار، والذي تم بناء على معايير محددة وواضحة منها الاطلاع على خبرات وتاريخ العمل العام للمرشح؛ وأيضا بعد مراجعة اللائحة الأساسية للحزب والقانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية وتعديلاته.