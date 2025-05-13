الهند تقترح أول إجراء مضاد للرسوم الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - اقترحت الهند فرض رسوم على بعض السلع الأميركية رداً على الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على وارداتها من الصلب والألمنيوم، في أول رد انتقامي من جانب الهند على نظام التعريفات الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، رغم اقتراب البلدين من إبرام اتفاق تجاري.

وأبلغت الهند منظمة التجارة العالمية بأن الرسوم الجمركية الأميركية على هذه المعادن هي «إجراءات وقائية» - أي قيود تجارية - ستؤثر سلباً على تجارة الهند، وفقا لإخطار صدر أمس.

وذكر الإخطار أن نيودلهي تحتفظ بحقها في «تعليق التنازلات أو الالتزامات الأخرى» كإجراء مضاد للرسوم الأميركية، مستشهداً بقواعد منظمة التجارة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مثل هذه الخطوة تعتبر أول إجراء انتقامي للهند خلال ولاية ترامب الثانية.

ففي الشهر الماضي، وبينما أعلن الرئيس الأميركي عن سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة، أشارت نيودلهي إلى أنها ستمتنع عن أي إجراءات انتقامية، واختارت بدلاً من ذلك إعطاء الأولوية للمفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاقية تجارية ثنائية.

ويهدف كلا البلدين إلى إتمام الاتفاقية بحلول خريف هذا العام.