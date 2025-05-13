اللواء عبد الله استقبل وفدًا من ضباط قوى الأمن الداخلي المتقاعدين

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله في قاعة الشّرف بثكنة المقر العام، بحضور رئيس هيئة الأركان العميد الطبيب الفرد حنا، وفداً من ضباط قوى الأمن الداخلي المتقاعدين، في زيارةٍ أثنوا خلالها على جهود قوى الأمن الداخلي في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجرائم، كما جرى التداول في عدد من المواضيع التي تهمّ شؤون المتقاعدين، حيث عرض الوفد التحديات التي تواجههم، وتم التطرق إلى سبل تعزيز التواصل والتنسيق بما يضمن استمرارية العلاقة القائمة على الوفاء والتقدير لعطاءاتهم.

من جهته، ثمّن اللواء عبد الله هذه الزيارة، مؤكداً على أن المتقاعدين يشكلون ركناً أساسياً من تاريخ المؤسسة، وأن قوى الأمن الداخلي ستبقى وفية لمسيرتهم، وستسعى دائماً إلى متابعة أوضاعهم والعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار الإمكانات المتاحة.