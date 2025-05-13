"تجمع موظفي الادارة العامة": لعدم محاسبة المتخلفين عن الالتحاق بمراكز الاقتراع وإقرار مشروع تصحيح الرواتب

رأى "تجمع موظفي الإدارة العامة"، في بيان، أن "التجاهل كان إلى الأمس القريب، هو ​سياسة​ الحكومة تجاه موظفي الإدارة العامة، فهي تتنكر لكل تضحياتهم وجهودهم، وتنسى أنهم الركن الأساسي الذي تقوم عليه الدولة، وتماطل بتصحيح أوضاعهم المعيشية بحجة إعادة الهيكلة، وهذا ما نرفضه تماما إذ لم يعد في وسعنا الانتظار، والواجب تصحيح الوضع المعيشي ومن ثم إعادة الهيكلة. كما وتستمر بعض وسائل الاعلام بالتحريض ضدهم واتهامهم بالفشل".

ولفت التجمع، إلى أنه "فجأة، وعند الحاجة إلى الموظفين لإدارة العملية الانتخابية، ومع تخلّف الكثيرين بسبب الحالة الاقتصادية والظروف الاجتماعية ولاحقا الأمنية، بدأت الحكومة تناشد الموظفين الالتحاق بمراكز الاقتراع لتسيير العملية، وبدأت اصوات الاعتراف بالأهمية والدور المحوري للموظف بعد تجاهله بشكل مستمر".

وطالب الحكومة، بـ "عدم محاسبة أو مساءلة أي موظف متخلّف بسبب الظروف الانسانية، إعادة الاعتبار لموظفي الإدارة العامة وإظهار مكانتهم وأهميتهم في تسيير عمل الدولة ككل، تغيير سياسة التجاهل واللامبالاة، والاسراع في اقرار زيادة اضافية عبر مرسوم عاجل، وإقرار مشروع تصحيح الرواتب مع التعديلات التي طرحتها الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة، وعدم المماطلة بحجة إعداد مشروع جديد".