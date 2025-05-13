"لبنان القوي" طالب الحكومة برفع قضية النزوح السوري إلى قمة بغداد

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل حيث ناقش جدول أعماله وفي مقدمته اقتراحات القوانين المعجلة المكرّرة التي سيناقشها مجلس النواب ويصوّت عليها.

,اجرى التكتل تقييماً للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظات جبل لبنان، لبنان الشمالي وعكار.

ورأى ان "تطوّر قانون البلديات امر ضروري لتفعيل دورها الانمائي وتأمين استقرار المجالس البلدية"، مطالباً الحكومة اللبنانية ان "تحمل الى القمة العربية التي ستعقد في بغداد ملف اعادة النازحين السوريين الى بلادهم والسعي الى استصدار موقف عربي مؤيّد للعودة السريعة للنازحين الى بلادهم".

وتوقف بـ"استغراب عند البندين الواردين على جدول جلسة مجلس الوزراء بخصوص اعطاء الطلاب السوريين النازحين حقوقًا تؤدي إلى دمجهم بصورة مبطنة، وسيوجّه التكتل لاحقا سؤالا إلى الحكومة بموضوع النزوح بصورة شاملة".