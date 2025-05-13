أقدم المدعو (ف. ح) على اطلاق النار من سلاح حربي باتجاه عمه شقيق والده م. ح، في بلدة مشمش، بسبب خلافات عائلية، مما ادى الى اصابته في بطينه، ونقل الى مستشفى الحبتور للمعالجة.

كانت هذه تفاصيل خبر اطلق النار على عمه في مشمش العكارية واصابه في بطنه بسبب خلافات عائلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.