بلومبرغ: أميركا تدرس السماح للإمارات بشراء أكثر من مليون شريحة متطورة من إنفيديا

ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز" للأنباء اليوم أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تبحث صفقة تسمح للإمارات باستيراد أكثر من مليون شريحة متطورة من شركة "إنفيديا". وتتجاوز الكمية بكثير العدد المحدد بموجب اللوائح المنظمة لتصدير شرائح الذكاء الاصطناعي في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

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