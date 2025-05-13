"يسرائيل هيوم": الغارات الإسرائيلية التي طالت خان يونس جنوب غزة كانت تستهدف محمد السنوار

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأن "الغارات الإسرائيلية التي طالت محيط المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة كانت تستهدف محمد السنوار". هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "إسرائيل لا تزال لا تعرف ما إذا كان اغتيال السنوار قد نجح".

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