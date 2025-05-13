أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن "أحدا لن يملي موقفه على فرنسا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، ردا على نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر الذي هدد مؤخرا "بإجراءات أحادية الجانب" ضد الدول التي تقوم بذلك.
واوضح بارو خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية، بان "فرنسا ستقوم بذلك لأنها تؤمن بحل سياسي دائم للمنطقة، بما يخدم مصالح أمن إسرائيل مثل مصالح أمن الفلسطينيين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي ردا على نظيره الاسرائيلي: لن يملي أحد موقفه على فرنسا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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