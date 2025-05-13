ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا: مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب بان الصين وافقت على خفض الرسوم الجمركية وسنعمل على المزيد.

واشار ترامب في كلمة له في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في الرياض، الى اننا نحتفل بمرور ثمانين عاما من العلاقات الوثيقة مع السعودية، ونتخذ خطوات لتقوية الشراكة. ولفت لى ان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم لا مثيل له، ولن أنسى أبدا الضيافة الاستثنائية التي أكرمني بها الملك سلمان قبل 8 سنوات.

واردف ترامب "مستعدون لمساعدة لبنان في بناء مستقبل من التنمية الاقتصادية والسلام مع جيرانه، وكان بوسعنا تفادي البؤس في لبنان وكان بإمكان إيران التركيز على التنمية بدلا من تدمير المنطقة"، وتابع "علينا جميعا أن نأمل أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار في البلاد، وأرغب في أن أعرض على إيران مسارا جديدا وأفضل نحو مستقبل مأمول".

واوضح إن زيارته إلى السعودية تضيف للولايات المتحدة استثمارات تزيد على تريليون دولار من الاستثمارات إلى بلدنا ومن خلال شراء منتجاتنا، مشيرا إلى صفقات تجارية بمليارات الدولارات متوقعة مع شركات كبرى، منها أمازون وأوراكل وغيرهما.

وذكر ترامب بان السعودية ستنضم إلى اتفاقات إبراهيم في الوقت الذي ستختاره، وراى بان سحب إدارة جو بايدن تصنيف الحوثي من الجماعات الإرهابية كان خطوة خاطئة.

واعتبر بان إيران هي أكبر قوة مدمرة في الشرق الأوسط، وهناك من حول الصحراء إلى مزارع وإيران حولت مزارعها إلى صحاري، الا انه شدد على ان بناء الشراكات ممكن رغم الخلافات، ومستعد لإنهاء صراعات الماضي وإقامة شراكات جديدة، بالمقابل إذا رفضت إيران "غصن الزيتون" فسنواصل المواجهة عبر العقوبات.

واستطرد ترامب: "أريد عقد صفقة مع إيران ليصبح العالم أكثر أمنا، الا ان عرضنا لإيران لن يدوم للأبد". واشار الى اننا سنتخذ كل الخطوات المطلوبة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وإذا رفضت إيران توقيع صفقة فسنمارس الضغوط القصوى ونخفض صادرات نفطها إلى الصفر. وجدد التاكيد بان إيران لن تحصل على سلاح نووي ويتعين على الإيرانيين اتخاذ قرارهم الآن.

اضاف قائلا "أريد أن أكون صانعا للسلام ولا أحب الحرب، وأوقفت المواجهات بين الهند وباكستان ونأمل أن تبقى الأمور على هذا الحال، والمحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري قد تفضي إلى نتائج ممتازة، واعلن أن وزير خارجيته ماركو روبيو سيشارك في المحادثات حول أوكرانيا هذا الأسبوع في تركيا، معربا عن تفاؤله حيال تحقيق تقدم.

وقال "لو كنت موجودا في السلطة لما وقعت الحرب الروسية الأوكرانية ولا أحداث 7 تشرين الاول". وتابع "اتخذت قرار رفع العقوبات عن سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.