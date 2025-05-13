ولي العهد السعودي: وقعنا اتفاقيات بأكثر من 300 مليار دولار مع الولايات المتحدة

أشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بعد جولة والرئيس الأميركي دونالد ترامب في المعرض المصاحب لمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الى أننا "نعمل على فرص شراكة مع الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال المنتدى السعودي الأميركي، وسنعمل خلال الأشهر المقبلة على رفعها إلى تريليون دولار".
ولفت بن سلمان أمام منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، الى أننا "وقعنا اتفاقات بأكثر من 300 مليار دولار، والولايات المتحدة أصبحت أكبر شري اقتصادي للسعودية".
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