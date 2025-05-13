الجيش الإسرائيلي: الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن". هذا وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن "صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة غرب القدس وفي تل أبيب الكبرى".

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