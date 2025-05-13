شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تستأنف اجتماعها بعد حضور وزير الثقافة لمناقشة موازنة العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، المنعقد الآن، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة الثقافة عن العام المالي الجديد 2025 - 2026.

واستأنفت اللجنة اجتماعها بعدما رفعت الجلسة ورفضت استمرارها بسبب عدم حضور وزير الثقافة فى الاجتماع وأصرت على حضور الوزير، حيث أكد ممثل وزارة الثقافة أن عدم حضور الوزير كان بسبب ارتباطه بالتزام رئاسي وأنه سيأتي لحضور الاجتماع اليوم.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد ناقشت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، موازنات قطاعات الشباب والرياضة والكهرباء وموازنة البرامج والأداء لكل منها عن العام المالي 2025- 2026.