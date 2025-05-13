شكرا لقرائتكم خبر عن 7 توصيات لـ"مشروعات النواب" لتطوير الصناعات الحرفية والتراثية.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى،عدد من التوصيات خلال اجتماعها لاستكمال مناقشة الخطة الاستراتيجية التى تم وضعها من قبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدعم الصناعات الحرفية والتراثية وتأهيلها للتصدير الخارجى، والإجراءات التى اتخذت لتطويرها، وخاصة بعد إنشاء وحدة خاصة للتصدير بجهاز تنمية المشروعات.

ضرورة الإسراع فى تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية، وذلك نظرًا للظروف الراهنة والتشابكات الإقليمية والدولية.

فى إطار حرص الدولة على الاهتمام وتطوير الحرف التراثية واليدوية قامت الحكومة بتكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوضع خطة واستراتيجية للحرف التراثية واليدوية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة منذ أكثر من عام ونصف.

قيام فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة كفر الشيخ بحصر كافة الورش والمصانع العاملة فى مدينة فوة بكفر الشيخ موضحًا به كافة المعوقات ومتطلبات هذه المصانع لتطويرها.

قيام الجهاز بتطوير وتأهيل السيدات اللاتى تم حصولهم على تدريب وتمويل من الجهاز فى مجال صناعة الكليم اليدوى لإقامة منتجات قابلة للتصدير.

قيام الجهاز بالتواصل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم لتطوير صناعة الكليم فى فوة فى إطار منحة مكافحة الهجرة غير الشرعية.

قيام وحدة التصدير التابعة لجهاز تنمية المشروعات بإفادة اللجنة بالفرص التصديرية المتاحة لقطاع الكليم خلال الفترة القادمة.

قيام الجهاز بدراسة إتاحة التمويل اللازم لأصحاب الحرف اليدوية فى فوة من خلال إقامة شركات خاصة بالتسويق والتصدير لهذه المنتجات من خلال الدعم المالى المقرر من موازنة الدولة للجهاز طبقا لنص المادة 24 من القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.