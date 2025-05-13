شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البريد تستجيب لطلب برلمانى بإنشاء مكتب بريد العدوة بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

استجابت الدكتورة داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، للطب المقدم من النائب الوفدي إيهاب عبد العظيم بشأن البدء الفوري في إنشاء مركز بريد مدينة العدوة بالمنيا، والذي تاخر لما يقارب العامين.

ووجهت الباز خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، بالبدء الفورى والاستجابة لما تقدم به النائب إيهاب عبد العظيم من ضرورة البدء في الإنشاءات، امتثالا لبنود العقد المبرم بين الإصلاح الزراعي والهيئة القومية للبريد خوفا من استرداد الإصلاح الزراعي للأرض لعدم البدء.

وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إن ما حدث يمثل إهدارا للمال العام من تقاعس البريد عن البدء في الإنشاء طبقا لبنود العقد بين الطرفين.

وطالب النائب إيهاب عبد العظيم بحل عدد من المشكلات والمطالب المتعلقة بالخدمات البريدية في جميع قرى مراكز مغاغة والعدوة وبني مزار بمحافظة المنيا، ويشمل الملف شكاوى المواطنين ومقترحات الحلول بشأن إنشاء مكاتب بريد جديدة، إحلال وتجديد المكاتب القائمة، و عدم البدء في تنفيذ مكتب بريد مدينة العدوة رغم إدراجه سابقًا، النقص في عدد الموظفين والأجهزة ببعض المكاتب، وضعف مستوى الخدمة في بعض المناطق النائية، مطالبا بتابع توفير عدد من ماكينات ATM بجميع قري مراكز مغاغة و العدوة بني مزار بالمنيا .

وتابع عبد العظيم بأن هذا التحرك إلذي تم عرضه وهذه القضايا بشكل مباشر أمام قيادات الهيئة القومية للبريد وممثلي الوزارات المعنية، لضمان إدراج الحلول ضمن خطة الهيئة للعام المالي الجديد.