شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بقانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن مناقشة قانون الإيجار القديم بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذا الحوار المجتمعى غير المسبوق تستحق الإشادة، وسبقه قوانين أخرى فى هذا الحوار المجتمعى كالمسئولية الطبية وغيرها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن خلال مداخلة هاتفية، اليوم الثلاثاء، على برنامج "اليوم"، والذى يذاع على فضائية DMC، أن السماع لكل الآراء يعكس سعى الحكومة إلى تحقيق عدالة اجتماعية، وفى نفس الوقت تنفيذا حكم المحكمة الدستورية العليا والذى قضى بعدم دستورية المواد الأولى والثانية بقانون 136 لـ 81، وأن الحكم الدستورى نص على ضرورة سريان الأثر القانوني للقانون مع نهاية دورة الانعقاد الجارى.