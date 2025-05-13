شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الاتصالات بمجلس النواب توافق علي موازنة البريد 2025-2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، الموافقة على مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2025-2026.

وأكد النائب أحمد بدوي علي عدد من التوصيات في مقدمتها وضع جدول زمني محدد لسداد مستحقات الهيئة لدي بنك الاستثمار القومي، مؤكداً علي الدعم الكامل لهذا الكيان الوطني الكبير.

وقال "بدوي" إن البريد المصري هو بنك المصريين منذ قديم الأزل منذ مئات السنين يودعون ويسحبون منه ويوجد به كل الخدمات، وسيكون هناك نتائج أفضل باذن الله.

وطالب النائب محمد عبادة أمين سر اللجنة بضرورة تنفيذ التوصيات خلال فترة زمنية معينة، وشكر عبادة، عبدة علوان نائب رئيس الهيئة علي مجهوداته في الفترة الماضي، حيث حاول الوصول بالهيئة إلى بر الأمان، وأننا نقف جنبا إلي جنب بجانب البريد وكل مؤسسة وطنية.

ووجهت الدكتور داليا الباز رئيس هيئة البريد الشكر لأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرلمان المصري، موكدة علي سعيها علي الارتقاء بمستوى الخدمات البريدية، موضحة أن هناك طفرة أخري في مجال الخدمات وهي زيادة فى ماكينات ATM من 1800 العام الماضي إلي 3000 بما يحقق رواج كبير.