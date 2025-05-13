ترامب: الرياض ستصبح عاصمة للعالم في مجال الأعمال والتكنولوجيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الرياض ستصبح عاصمة للعالم في مجال الأعمال والتكنولوجيا وغيرها. وأكد في كلمة له أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي أنه من المذهل أن يصبح غالبية الاقتصاد السعودي متفوقا على النفط، مبينا في كلمته أن السعوديين "شعب رائع"، وأنه تشرف بوجوده في المملكة للمرة الثانية.

وأشاد بمستوى علاقات أمريكا مع السعودية مؤكدا أنه سيعمل على توثيق هذه العلاقات بشكل أكبر.

وبين الرئيس الأمريكي أن أمريكا تعد وجهة رئيسية لصندوق الاستثمارات العامة.