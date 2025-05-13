ولي العهد: الاقتصاد السعودي هو الشريك الاقتصادي الأكبر لأمريكا في المنطقة

قال ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، إن السعودية وأمريكا تجمعهما علاقات اقتصادية عميقة، إذ بدأت قبل 92 عام، مشيراً في كلمة أمام منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي إلى أن الاستثمارات المشتركة تعد إحدى أهم الركائز في علاقاتنا الاقصتادية.

وأكد ولي العهد أن الاقتصاد السعودي يعد أكبر اقتصاد في المنطقة، وما جرى توقيعه اليوم هو جزء من طموح أكبر، مشيراً إلى توقيع اتفاقات بأكثر من 300 مليار دولار مع أمريكا ونعمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار.

وبين ولي العهد أن 40% من الاستثمارات العالمية لصندوق الاستثمارات العامة تتجه للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حوالي 1300 شركة أمريكية تستثمر اليوم في المملكة.

وأضاف: استطاعت رؤية المملكة أن تُحدث تحولاً اقتصاديًا غير مسبوق يهدف إلى تنويع الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

كما أكد أن العمل المشترك بين البلدين لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، وإنما يمتد إلى إحلال الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.