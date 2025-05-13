ترمب: أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

وقال في تصريحات مقتضبة اليوم الثلاثاء:" نكن لبعضنا الكثير من الود".
كذلك تحدث عن وجهته إلى السعودية في أول زيارة رسمية له، مثمناً العلاقة المثمرة بين البلدين.
وكان الأمير محمد بن سلمان وترمب وقعا في وقت سابق اليوم اتفاقات ومذكرات تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة.
كما وقعا وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين أيضا.
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