ترمب: أنا والأمير محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

بعد استقباله في قصر اليمامة بالرياض اليوم الثلاثاء، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن علاقة جيدة تجمعه بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان

وقال في تصريحات مقتضبة اليوم الثلاثاء:" نكن لبعضنا الكثير من الود".

كذلك تحدث عن وجهته إلى السعودية في أول زيارة رسمية له، مثمناً العلاقة المثمرة بين البلدين.

وكان الأمير محمد بن سلمان وترمب وقعا في وقت سابق اليوم اتفاقات ومذكرات تفاهم بين المملكة والولايات المتحدة.

كما وقعا وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين الجانبين أيضا.