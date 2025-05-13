ولي العهد السعودي وترامب يوقعان اتفاقية «شراكة اقتصادية استراتيجية»

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة السعودية الرياض، وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية، والتي تشمل مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الحيوية.

وشهدت الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الأميركي إلى الرياض، توقيع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة لتعزيز أمن الإمدادات وتطوير التقنيات المستدامة، إضافة إلى اتفاقية تنفيذية للتعاون في مجال الفضاء، تشمل برامج مشتركة في البحث والتطوير واستكشاف الفضاء.

كما تم توقيع تعديل على اتفاقية النقل الجوي بين البلدين، بهدف تحديث أطر التعاون وزيادة كفاءة الربط الجوي.

ووقعت المملكة العربية السعودية وأميركا عدة مذكرات تفاهم أمنية واقتصادية وتكنولوجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مجالات الدفاع، والأمن السيبراني، والابتكار.

وفي قطاع التعدين والموارد المعدنية، تم توقيع مذكرات تفاهم لدعم الاستثمارات ونقل المعرفة، إلى جانب توقيع مذكرة لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية، بما يعزز من قدراتها الدفاعية وفق أعلى المعايير العالمية.

كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة والبحوث الطبية، تهدف إلى دعم الابتكار وتبادل الخبرات في مجالات الصناعات الدوائية والتقنيات الصحية الحديثة.

وأقام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - مأدبة غداء رسمية تكريما للرئيس ترامب في الديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض.