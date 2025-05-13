انطلاق أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - انطلقت أعمال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي في مدينة الرياض، اليوم الثلاثاء، بمشاركة المسؤولين في البلدين وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات. ونقلت وكالة الأنباء السعودية ( واس) عن وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، قوله في الكلمة الافتتاحية للمنتدى الذي ينعقد على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "المنتدى يجسد حرص البلدين عموما والشركات السعودية والأميركية الخاصة على المضي قدما نحو آفاق جديدة من التعاون استمرارا لما يزيد على 90 عاما من العلاقات بين البلدين التي اتسمت بالثقة وروح الشراكة المبنية على الاحترام المتبادل، والحرص على تحقيق المصالح، والمنافع المشتركة لاقتصاديات البلدين".

وأضاف: "ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، وتقلبات اقتصادية وتطورات تقنية، ستسهم في إعادة رسم ملامح الاقتصاد الدولي وستتيح فرصا عديدة وكبيرة لتعزيز وتوسيع قاعدة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتؤكد أهمية بناء شراكات قوية ومستدامة لتحقيق المصالح المتبادلة، مستندة إلى نقاط القوة التي يتمتع بها الاقتصادان السعودي والأميركي، وبالذات نقاط القوة للشركات السعودية والأميركية".

وأكد الفالح أن العلاقة بين البلدين "من أهم العلاقات والروابط الجيوسياسية، من خلال التعاون الاقتصادي وشراكات الأعمال، وتعد بمثابة قوة للسلام والازدهار العالميين، مفيدا أن فرص الأعمال في المملكة توسعت وتضاعفت عدة مرات".