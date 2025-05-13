روسيا تؤكد استعدادها للحوار مع أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تواصل استعداداتها للمفاوضات المقررة في 15 مايو الجاري بالعاصمة التركية إسطنبول.

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي، إن «روسيا تواصل الاستعداد للمفاوضات المقرر إجراؤها الخميس المقبل في إسطنبول».

وأضاف بيسكوف أن «روسيا تعتزم الإعلان عمن سيمثلها في المفاوضات مع أوكرانيا بمجرد أن يرى بوتين ذلك ضروريا».

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.