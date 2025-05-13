المرشحون في قضاء النبطية: 773 طلب ترشيح للمجالس البلدية و279 لمقعد مختار و19 لمقعد عضو اختياري حتى الساعة

تواصل عملية تقديم طلبات الترشيح للانتخابات البلدية والاختيارية في سراي النبطية الحكومية حتى الساعة في اليوم الاخير المقرر للترشيحات والتي تنتهي منتصف هذه الليلة. وتشرف محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك على عملية تقديم الترشيحات وتسهيل كل الاجراءات المطلوبة لكي يتمكن كل مرشح من تقديم طلبه قبل انتهاء باب الترشيحات.

وتحولت دوائر سرايا النبطية الى خلية نحل لتسهيل عملية الترشيح، وسجل حتى فترة عصر اليوم تقديم 144 طلب ترشيح للمجالس البلدية و19 طلب ترشيح لمقعد مختار و17 طلب ترشيح لمقعد عضو اختياري .

وستبقى دوائر النفوس والسجل العدلي وكتاب العدل مفتوحة حتى منتصف الليل لتلبية الاوراق المطلوبة لكل مرشح.

مع الاشارة ان العدد الاجمالي للمرشحين في قضاء النبطية حتى الساعة وصل الى 773 طلب ترشيح للمجالس البلدية و279 طلب ترشيح لمقعد مختار و19 طلب ترشيح لمقعد عضو اختياري وهو عدد قليل جدا قياسا للعدد المطلوب والذي يتجاوز ال150 مقعد عضو اختياري.