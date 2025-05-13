وزير الدفاع التقى رئيس أركان الدفاع البريطاني: نؤكد على التزام لبنان تطبيق القرار 1701

استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في اليرزة اليوم نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني للاستراتيجة العسكرية والعمليات الماريشال الجوي هارﭫ سميث، بحضور السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول ووفد عسكري، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأكد الوفد البريطاني، على "التزام بلاده مواصلة دعم الجيش اللبناني، لا سيّما في مجال مراقبة وضبط الحدود".

وشدّد منسى على "التزام لبنان تطبيق القرار 1701 واحترام ترتيبات وقف الأعمال العدائية"، متمنيًا على "بريطانيا المساهمة في الضغط على العدو الإسرائيلي للانسحاب من المواقع التي لا يزال يحتلّها في جنوب لبنان".

وأكد على "أهمية دور قوات اليونيفيل في الجنوب، والتمديد لمهمّتها في الصيف المقبل. كما جرى البحث في أوضاع الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا والإجراءات المتّخذة لضبطها".

كذلك التقى وزير الدفاع الوطني كلًّا من المفتش العام في الجيش اللبناني اللواء الركن فادي مخّول، والمدير العام للإدارة اللواء الركن محمد الأمين، وجرى التباحث في الشؤون اللوجستية والإدارية المتعلّقة بالمؤسّسة العسكرية.

كما استقبل منسى الوزير السابق رمزي مشرفيّة، وجرى التداول في الأوضاع العامة.