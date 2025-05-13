قوى الأمن نعت شهيدها المعاون أول رائد حيدر الذي استشهد نتيجة تعرضه للصدم اثناء قيامه بمهمة تأمين السير

نعت المديريّة العامّة لقـوى الأمـن الدّاخلي، المعاون رائد حامد حيدر الذي استشهد فجر تاريخ اليوم 13-5-2025 في محلّة أوتوستراد اميل لحود (التحويطة – فرن الشباك)، نتيجة تعرضه للصدم اثناء قيامه بمهمة تأمين السير جراء حصول حادث تصادم بين عدة سيارات.

ونشرت المديرية، نبذة عن حياة الشّهيد ومراحل خدمته العسكريّة في سلك قوى الأمن الدّاخلي:

الرتبة والاسم والشّهرة: المعاون رائد حامد حيدر.

تاريخ الولادة ومكانها: 29- 3- 1984 مجدليا / عالية.

دخل السلك بتاريخ 13-7-2005، وتدرّج بالرتب الى رتبة معاون بتاريخ 2-1-2024.

– رُقِّيَ إلى رتبة معاون أوّل بعد الاستشهاد.

– المراكز التي خدم فيها: شعبة المعلومات – فوج الطوارئ – مفرزة سير بيروت الثالثة – مفرزة سير بعبدا.

حائز:

– وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة.

– تهنئة خطية عدد /1/ صادرة عن وزير الداخلية والبلديات.

– تنويه عدد /1/ صادر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي.

– تنويه عدد /1/ صادر عن قائد شرطة بيروت.

وذكرت أنه "مُنح بعد الاستشهاد: وسام الجرحى، ميدالية الأمن الداخلي، ميدالية الجدارة، الميدالية العسكرية".