جعجع استقبل المجلس البلدي المنتخب لبلدة "عرمون" الكسروانية ورئيس بلدية العذرا

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانيّة" سمير جعجع في معراب المجلس البلدي المنتخب لبلدة "عرمون" الكسروانية، في حضور عضو تكتل الجمهوريّة القويّة النائب شوقي الدكاش، مختار عرمون روبير عبيد ومنسّق كسروان-الفتوح نهرا بعيني.
وبعدما أعرب رئيس البلدية صخر عازار باسم الوفد عن شكره لرئيس القوات لدعمه في الإنتخابات ومساهته في إنماء البلدة، لفت إلى أنه تمنى على جعجع تقديم المساعدة لإنجار الطريق التي تربط "دلبتا" بـ"عرمون" ولا سيّما أنها تسهّل انتقال أهالي المنطقة في قضاء كسروان- الفتوح.
إلى ذلك، عرض جعجع مع رئيس بلدية "العذرا" (فتوح-كسروان) فياض كامل، لحاجات البلدة ولا سيّما المشاريع الإنمائية فيها.
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