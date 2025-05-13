رئيس بلدية غزة في البقاع الغربي أعلن لائحته الانتخابية المدعومة من مراد

أعلن رئيس اتحاد بلديات السهل رئيس بلدية غزة محمد المجذوب لائحته لخوض الانتخابات البلدية والاختيارية، بعد أن توصل النائب حسن مراد والمجذوب إلى توافق انتخابي بلدي من خلال تأليف لائحة مدعومة من مراد في غزة.

حضر حفل إعلان اللائحة الى مراد، النائب ياسين ياسين وعلماء دين وحشد من أبناء غزة.

وعرض المجذوب بعضا من إنجازات البلدية والإتحاد التي حققها خلال المرحلة الماضية، لافتا الى "المعاناة الكبيرة التي تعيشها البلديات لجهة الموازنات الضعيفة".

وطالب وزير الداخلية والبلديات بـ"حل هذه المعضلة ورفعها عن كل البلديات".

كذلك عرض لنتائج اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية والذي طالبه فيه بضرورة "حل مشكلة البناء في الأراضي المشتركة والتي تشكل 80% من أراضي غزة وبعض البلدات المجاورة"، معلنا أن الوزير وعده بإصدار قرار يساهم في تجاوز هذه المشكلة.

بعد ذلك أعلن أسماء أعضاء اللائحة والمخاتير المرشحين.