"أكسيوس": من المتوقع أن يلتقي ترامب بأحمد الشرع في الرياض غدا الأربعاء

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدر مطلع، أنه "من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض غدا الأربعاء".

وكانت قد كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، أمس الإثنين، أنه "من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره السوري أحمد الشرع، خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية".

وأوضحت الصحيفة أنه "من المقرر أن يلتقي الشرع بترامب ضمن مجموعة تضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزاف عون".

وتابعت أن "اللقاء سيكون فرصة ليضغط الرئيس السوري من أجل رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده".

وذكرت أن "هذا الضغط قد يقابله تقديم عدة تنازلات، بما في ذلك إتاحة الفرصة للشركات الأميركية لاستغلال الموارد الطبيعية في صفقة معادن على غرار ما حدث في أوكرانيا".

وأفادت "ذا تايمز"، نقلا عن مصادر أمنية، بأن "الشرع قد يعرض أيضا إجراء محادثات بشأن الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية".