الخارجية الاميركية: فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكة شحن أرسلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين

اشارت وزارة الخارجية الاميركية الى ان الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف شبكة شحن أرسلت ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الصين. ولفتت الخارجية الاميركية في بيان، الى ان البيع غير المشروع للنفط من إيران ساعد في تمويل الأسلحة الإيرانية وهجمات الحوثيين.

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