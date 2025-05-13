البيت الأبيض يعلن بان السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا والأسهم الأميركية تواصل المكاسب وناسداك يصعد واحدا بالمئة

اعلن البيت الأبيض بان السعودية ستستثمر 600 مليار دولار في أميركا، كما اعلن عن توقيع واشنطن والرياض صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار هي "الأكبر في التاريخ".

وفي السياق، ذكر مصدران مطلعان لـ"رويترز" إن الولايات المتحدة والسعودية ناقشتا احتمال شراء الرياض طائرات "إف-35" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن"، في إشارة إلى الطائرة المقاتلة التي تحدثت تقارير عن اهتمام المملكة بها منذ سنوات.

وعلى اثر ذلك، واصلت الأسهم الأميركية المكاسب وناسداك يصعد واحدا بالمئة.

ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفاقية "شراكة اقتصادية استراتيجية" في احتفالية فخمة في قصر اليمامة الملكي في الرياض، حيث استهل ترامب جولة خليجية تستمر أياما عدة.

ووقع ترامب والأمير محمد على الاتفاق الذي وصفه مقدما الحدث بأنها "وثيقة شراكة اقتصادية استراتيجية"، دون مزيد من التفاصيل. فيما وقّع وزراء ومسؤولون سعوديون وأميركيون مذكرات تفاهم أخرى في مجالات الدفاع والطاقة.