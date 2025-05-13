ترامب بعد توقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية مع السعودية: أنا وبن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى "أنني وولي العهد السعودي محمد بن سلمان نكن لبعضنا الكثير من الود".

كلام ترامب جاء بعد أن وقع ولي العهد السعودي ​محمد بن سلمان​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، وذلك بعد محادثات رسمية في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض.

هذا، وشهد الجانبان التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التعاون بين البلدين في عدد من المجالات من بينها الطاقة والتعدين والدفاع.

وكان قد وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قصر اليمامة في الرياض،وقبيل المحادثات قام ترامب وبن سلمان بمصافحة العديد من رجال الأعمال من بينهم الملياردير إيلون ماسك، إضافة إلى شخصيات سعودية.

وأقيمت عند الوصول إلى القصر مراسم استقبال رسمية، وذلك بعد أن وصل الرئيس الأميركي في وقت سابق إلى مطار الرياض، في مستهل جولة خليجية تستمر أياما عدة وتشمل أيضا الإمارات وقطر، ساعيا إلى إبرام صفقات تجارية، مع إدراكه صعوبة التوصل إلى اتفاقيات بشأن أبرز النزاعات في الشرق الأوسط.

وكان ولي العهد السعودي، في استقبال ترامب على مدرج المطار حيث تعانق الزعيمان وتبادلا أطراف الحديث قبل أن يدخلا ردهة الاستقبال في القاعة الملكية بالمطار رفقة مسؤولين كبار من البلدين.

وحطت الطائرة الرئاسية "اير فورس وان" في الرياض حوالى الساعة 9:50 صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب البث المباشر، ورافقتها مقاتلات اف-15 سعودية قبيل هبوطها.