أعلنت اللجنة الانتخابية في محافظة مدينة بيروت في بيان، أن "المهلة الأخيرة لتقديم تصاريح المندوبين للدخول إلى أقلام الاقتراع، بعد غد الخميس في 15/5/2025، الثالثة والنصف عصرا، وذلك للتمكن من إنجاز التصاريح كافة في الوقت المحدد من دون تأخير".

كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الانتخابية في محافظة بيروت: المهلة الأخيرة لتقديم تصاريح المندوبين للدخول إلى أقلام الاقتراع بعد غد الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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