شكرا لقرائتكم خبر عن صناع الحياة تشارك فى قافلة وزارة الشباب لدعم الأولى بالرعاية بالحوامدية والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى، شاركت مؤسسة صناع الحياة مصر فى القافلة التنموية الشاملة التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لذوى الهمم، بمدينة الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم خدمات صحية ومجتمعية متكاملة.

وقدمت مؤسسة صناع الحياة خلال فعاليات القافلة عيادة رمد استقبلت نحو 500 مريض، كما قامت بتوفير نظارات طبية لضعاف البصر، فى إطار جهودها لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وتأتى هذه المشاركة فى إطار التعاون المستمر بين مؤسسة صناع الحياة ووزارة الشباب والرياضة لتعزيز العمل المجتمعى، وتقديم خدمات صحية متميزة للفئات المستحقة، بما يعكس الدور الفاعل لمؤسسات المجتمع المدنى فى دعم التنمية المستدامة.