شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على موازنات مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالهادى القصبى، على موازنات مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور ممثلى 27 محافظة ومديريات التضامن الإجتماعي.

وقال د. عبدالهادى القصبى، أن برنامج تكافل وكرامة عندما بدأ فى عام 2015 كان مخصص له 3.7 مليار جنيه، والآن فى عام 2025 وصل لـ 54 مليار جنيه، يستفيد منها 4.7 مليون أسرة أى ما يقرب من 17 مليون مواطن، وذلك لدعم الاسرة الأكثر إحتياجًا.

فيما طالبت النائبة سلوى أبو الوفا أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى بضرورة رفع موازنة مديرية التضامن الإجتماعى فى المنيا وسد العجز الذى وصل لـ13 مليون جنيه، وكذلك تطوير التدريب للموظفين بالإدارات والوحدات للتعامل مع شكاوى المواطنين .

وأوصت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، المديريات بضرورة حصر الأصول غير المستغلة وإرسالها للوزارة واللجنة، وكذلك العمل على تطوير القوى البشرية.

وبلغت موازنات مدير التضامن الاجتماعى لمحافظة القاهرة العام المالى 2025 / 2026، حوالى 198 مليون جنيها، والجيزة 128 مليون جنيه، والدقهلية 148 مليون جنيه، والشرقية 155 مليون جنيه، وبورسعيد 66 مليون جنيه، والإسكندرية 105 ملايين جنيه.