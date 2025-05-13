شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب" يدعو مسئولى المديريات بالمحافظات بالتحلى بروح المسئولية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان لديه رؤية ثاقبة مستقبلية في القطاع الزراعى، من خلال مشروعات التوسع الأفقي والتي نتج عنها تجاوز مساحة الرقعة الزراعية بنحو 10 ملايين فدان، ووفقا لبرنامج الحكومة أن خلال ثلاث سنوات سوف تزيد المساحة بنحو 2 مليون فدان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، المخصص لمناقشة موازنة مديريات الزراعة بالمحافظات، اليوم.

وأضاف الحصرى، للأسف لدينا محدد يتحكم في مشروعات التوسع الزراعى، وهو المياه، حيث توجد فجوة كبيرة بين احتياجاتنا وبين مواردنا، نتيجة الزيادة السكانية، موضحا أن حصتنا من مياه النيل كما هي 55 مليار متر مكعب، في حين أن احتياجاتنا زادت إلي 100 مليار مترمكعب، الأمر الذي دعا القيادة السياسية لإنشاء محطات معالجة مياه

وتابع، بدأت الدول إنشاء محطات عملاقة لمعالجة المياه مثل محطة المحسنة والحمام، كما اتجهت الدولة إلى التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف من التقاوى تتحمل الملوحة وتكون قادرة على التكيف مع الظروف المناخية وتستهلك كميات أقل من المياه.

ودعا الحصرى، مسئولي المديريات، بالتحلي بروح المسئولية الوطنية أسوة بالسيد الرئيس السيسي من أجل خدمة بلدنا، مشيرا إلى أن دورهم لا يقل أهمية عن دور الجندي على الجبهة، حيث يتولوا دورا هام في توفير الأمن الغذائى، الذي يعد أهم مقومات الأمن القومى.

وطالب الحصرى، تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين عن المسئولين بنفس الإمكانيات ولكن مع تغيير نظام الإدارة والمتابعة والرقابة، حيث تجده في الشارع في مختلف الأماكن والأوقات المختلفة لمتابعة تقديم الخدمات والرقابة على المسئولين، الأمر الذي نال استحسان المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي.