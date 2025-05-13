قتيلة وجريحان بحادث صدم مروع في مشتى حمود

وقع حادث صدم مروع على طرق عام المنصورة في منطقة مشتى حمود بعدما فقد سائق السيطرة على سيارته الرباعية الدفع نتيجة عطل مفاجئ في المكابح، ما أدى إلى انحراف المركبة واصطدامها بقوة بواجهة أحد المحال التجارية، مما أدى الى وفاة السيدة "ل.د." وإصابة شخصين بجروح. وعملت فرق الإسعاف على نقل الضحية والجريحين إلى أحد المستشفيات المجاورة.

وحضرت القوى الأمنية إلى المكان، وباشرت تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث، وتبين أن الضحية والجريحين من بلدة شدرا العكارية.