رسامني استقبل السفير الايراني مجتبى اماني

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان مجتبى اماني.

ويأتي اللقاء مع استمرار تعليق الرحلات من إيران إلى مطار بيروت الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أشار رسامني في مؤتمر صحفي ردًا على سؤال عن وجود تمييز في الإجراءات التي تتخذ بحق مسافرين من بعض الجنسيات وخصوصا المواطنين العراقيين، إلى "أننا لا نميز أبدا بين الزوار الذين يأتون الى لبنان، ونحن نتعاطى مع الوافدين الى المطار كما يتم الأمر في مطارات اخرى

وأضاف "هناك أمور أمنية أكبر منا جميعا تفرض نفسها علينا".