1152 مرشحاً للمجالس البلدية حتى في قضاء صور

سجّلت صناديق الترشح للانتخابات البلدية والاختيارية في دائرة قضاء صور 1152 مرشحاً للمجالس البلدية منذ فتح باب الترشيح حتى اليوم. الجدير بالذكر أن مراكز قبول الترشيحات تُقفل اليوم عند منتصف الليل.

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