مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: توقف التغذية من محطة حارة صيدا الكبرى بسبب أعمال الصيانة

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان للمشتركين المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى، عن "توقف التغذية بالمياه، نهار غد الاربعاء الواقع في 14-5-2025 من الثامنة صباحًا، بسبب أعمال صيانة على خط الدفع في مجدليون، على أن يتم استعادة التغذية بالمياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة".

ويذكر أن المحطة تغذي عبرا، مجدليون، الهلالية، طلعة_المحافظ، اليسوعية، البرامية، حديقة عبرا وصولاً الى دار العناية والافراز العراقي.