أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان للمشتركين المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى، عن "توقف التغذية بالمياه، نهار غد الاربعاء الواقع في 14-5-2025 من الثامنة صباحًا، بسبب أعمال صيانة على خط الدفع في مجدليون، على أن يتم استعادة التغذية بالمياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة".
ويذكر أن المحطة تغذي عبرا، مجدليون، الهلالية، طلعة_المحافظ، اليسوعية، البرامية، حديقة عبرا وصولاً الى دار العناية والافراز العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: توقف التغذية من محطة حارة صيدا الكبرى بسبب أعمال الصيانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.