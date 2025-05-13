أصدر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قرارا بفتح مهلة قبول طلبات ترشيح جديدة لعضوية مجلس بلدية مقراق، لأن عدد المرشحين لعضويتها أقل من عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. وتنتهي مهلة قبول طلبات الترشيح الساعة 24 من يوم الأربعاء الواقع فيه 2024/5/14.

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