تمديد العمل في جميع محتسبيات محافظتي الجنوب والنبطية حتى منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء

أعلنت وزارة المالية، أنه وبناءً على قرار من وزير المالية ياسين جابر سيمدّد العمل في جميع محتسبيات محافظتي الجنوب والنبطية حتى الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء 13-14 ايار الحالي.
ولفتت الوزارة إلى أن المحتسبيات تلك تعمل بشكل طبيعي ومنتظم في استقبال وتسيير طلبات تصاريح الترشيح من قطع ايصالات وتسديد رسوم لجميع المرشحين للانتخابات البلدية والاختيارية التي ستجري يوم السبت في الرابع والعشرين من الحالي.
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