انتخاب جورج الخوري رئيسا لبلدية الرميلة

تم في مكتب قائمقام الشوف مارلين قهوجي في بيت الدين، انتخاب المحامي جورج الخوري رئيساً لبلدية الرميلة في اقليم الخروب، والسيد شربل داغر نائباً للرئيس.

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