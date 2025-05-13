لجنة الادارة والعدل تابعت درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية واقتراح تعديل قانون الوساطة القضائية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 13/5/2025 لدرس جدول اعمالها المقرر برئاسة النائب جورج عدوان وعدد من النواب الأعضاء.

وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018.

وتابعت اللجنة استعراض ودرس الصيغة التي كان قد سبق ان بدات بدرسها في الجلسة السابقة ما توصل اليه النواب الذين تم تكليفهم باعدادها على ضوء الملاحظات التي ابديت لا سيما في الجلسة الاخيرة التي بدأت اللجنة خلالها بدرس مواد الصيغة الجديدة التي تعتمد دمج القتراحين كما القانونين.

وبعد المناقشة والتداول تم اقرار بعض الاحكام وإبداء ملاحظات جديدة على بعض المواد التي لم يسبق ان وصلت اليها اللجنة بالمناقشة في الجلسة السابقة، على ان يعود السادة الاعضاء المكلفين صياغة ما تم الاتفاق عليه باعداد صيغة للمواد المتبقية بحسب الملاحظات التي ابديت على ان تتم مناقشتها في الجلسة التالية.

وانتقلت اللجنة الى درس اقتراح القانون الرامي الى استصدار شهادات ايداع من المؤسسة العامة للاسكان لمبالغ الكفالات الخاصة بمتعاطي المهن والاجراء وعمال المنازل الاجانب.

واطلعت على الاسباب الموجبة لهذه الغاية كما استمعت الى شرح من مقدم الاقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله، الذي عرض للاسباب الدافعة للقتراح.

بعد المناقشة والتداول رات اللجنة ضرورة تاجيل البت به بهدف استعراض ودرس النصوص القانونية ذات الصلة والاستماع الى الادارات التي هي على علاقة بتطبيق القانون الحالي.

كذلك تناولت اللجنة من خارج جدول اعملها مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة. واطلعت على تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية المتعلق بالمشروع المذكور وقررت درسه في الجلسة اللاحقة.

ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.