مدير مطار صنعاء أعلن جاهزية المطار لاستقبال الرحلات غدًا بعد تضرره جراء الغارات الإسرائيلية

أعلن مدير مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، وفق ما نقلت قناة "المسيرة"، عن "استكمال أعمال إعادة تأهيل مدرج المطار وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات ابتداءً من يوم غد الأربعاء"، وذلك بعد ضرره جراء غارات إسرائيلية جاءت بعد استهداف من القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة أنصار الله لمطار بن غوريون في تل أبيب.

ويذكر أن في 7 أيار الحالي، أعلن مدير عام مطار صنعاء الدولي، أنّ "نحو 500 مليون دولار حجم الخسائر الأولية"، الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على المطار، مؤكدًا "تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر"، بسبب الأضرار.

ولفت، في تصريح لقناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله"، إلى أنّ "العدو استهدف مطار صنعاء بغارات هيستيرية وتسبب في خسائر فادحة، واستهدف المطار بنوعين من الصواريخ نوع ذات تدمير شديد مستهدفا المدرج بأربع صواريخ".