سلام استقبل نائب رئيس الأركان البريطاني: نشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، نائب رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الاستراتيجية والعمليات العسكرية، الماريشال هارف سميث يرافقه السفير البريطاني في لبنان هاميش كويل، والوفد المرافق.

وقد تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين لبنان وبريطانيا، لا سيما التعاون في المجالين الأمني والعسكري، إضافة إلى البحث في الأوضاع في الجنوب والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقد شدد سلام خلال اللقاء على ضرورة الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.