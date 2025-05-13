شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطلب تقريرا عن توزيع 3 مليارات جنيه مخصصة للنظافة بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، وزارة التنمية المحلية بموافاتها بتقرير عن مبلغ الـ3 مليارات جنيه المخصصة لمنظومة النظافة فى 4 محافظات هى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025 - 2026، فيما يخص قطاع التنمية المحلية لمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن منظومة النظافة من أهم الملفات التى تضعها اللجنة على أولوياتها وهناك اهتمام كبير بهذا الملف من القيادة السياسية، ويجب متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للنظافة والمخلفات على الأرض ومتابعة نسب التنفيذ فى كل محافظة، ومعرفة نسب توزيع مبلغ الـ 3 مليارات جنيه فى المحافظات الأربعة.

ودعا السجينى، المحافظات وخاصة محافظة القاهرة إلى إخطار اللجنة بما تم فى منظومة النظافة وما تم تحصيله فى هذه المنظومة، ومستحقات المحافظات لدى وزارة الكهرباء وكم تم تحصيله من هذه المستحقات.

من جانبه، قال النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن منظومة النظافة تحتاج إلى متابعة مستمرة ورقابة لمعرفة ما يتم تنفيذه من إجراءات وما يتم صرفه على هذه المنظومة، خاصة فى المحافظات الأربعة المخصص لها 3 مليارات جنيه للنظافة وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.

وتابع الحسيني: "لا يصح أن تستأثر محافظة القاهرة وحدها بمبلغ 1،6 مليار جنيه من إجمالى الـ3 مليارات جنيه، أى أكثر من نصف المبلغ"، مؤكدا على ضرورة أن يتم توزيع المبلغ بالتساوى على المحافظات حتى لا يتم ظلم المحافظات الأخرى.

وأكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، على أن على أهمية دعم المحافظات لكى تقوم بدورها فى خدمة المواطنين وتحقيق التنمية، لافتا إلى أن اللجنة تريد معرفة ما يتم صرفه من مخصصات النظافة للمحافظات الأربعة وتوزيع مبلغ الـ3 مليارات جنيه، وأن ما يتم تخصيصه لابد أن يتم استغلاله جيدا وأن يكون هناك عائد من ذلك فى تطوير المنظومة.