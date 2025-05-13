شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب": نرفض غلق قصور الثقافة تحت أى حال من الأحوال والان مع تفاصيل الخبر

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، اليوم الثلاثاء، انتقادات من جانب النواب بسبب أزمة إغلاق عدد من قصور الثقافة.

ووجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من الأسئلة لممثل وزارة الثقافة، بشأن عدد قصور الثقافة فى مصر وعدد القصور المتضررة من الإغلاق وتداعيات هذا القرار فضلا عن المستوى السياسى له؟.

وعقب ممثل وزارة الثقافة بأن هناك لجنة مشكلة لتطوير قصور الثقافة، وتابع قائلا: "نحن لا نغلق قصور الثقافة بهدف توفير النفقات وإنما لأن هناك أماكن لا تعمل".

واستكمل ممثل وزارة الثقافة: "بشأن عدد قصور الثقافة لدينا 590 ما بين قصر وبيت ومكتبة، المؤجر منها فى حدود 120 بيتا ثقافيا".

وعقب النائب مصطفى سالم، قائلا: "نطالب أن أى قصر ثقافى لا يتم غلقه تحت أى حال من الأحوال".